Wachstum in Eurozone verliert an Fahrt

Luxemburg Die Wirtschaft in der Eurozone verliert spürbar an Fahrt. Die Wirtschaftsleistung legte im zweiten Quartal nur noch um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu. Das teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mit. Zum Jahresauftakt hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Währungsgebiet noch doppelt so stark um 0,4 Prozent zugelegt. Während sich die Inflation in der Eurozone vor dem Hintergrund der Konjunkturflaute zuletzt abgeschwächt hat, konnte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessern. „Der Währungsraum ist inmitten einer an Geschwindigkeit aufnehmenden wirtschaftlichen Talfahrt“, kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Daten.