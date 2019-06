Was Lebensmittel kosten

Luxemburg Lebensmittel sind in Deutschland deutlich billiger als in anderen westeuropäischen Ländern. Die Statistikbehörde Eurostat teilte am Donnerstag mit, dass die Preise im vergangenen Jahr in deutschen Läden nur knapp über dem EU-Durchschnitt lagen.

Als Maßstab setzte Eurostat den EU-Durchschnitt mit 100 an. Einbezogen wurden Lebensmittel und alkoholfreie Getränke. Deutschland lag in der Statistik bei 102, Griechenland bei 106, Italien bei 111, Frankreich bei 115, Österreich und Luxemburg bei 125.