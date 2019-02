Geld für NordLB aus Sachsen-Anhalt

Magdeburg /Hannover Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder (CDU) hat die Beteiligung des Landes an einem Rettungspaket für die angeschlagenen Norddeutsche Landesbank (NordLB) – im Gespräch sind 198 Mio. Euro – an Bedingungen geknüpft. Geld gebe es nur, wenn Sachsen-Anhalt von eventuell notwendigen weiteren Verpflichtungen freigestellt werde, sagte Schröder am Dienstag in Magdeburg. Gleichzeitig wolle das Land seinen Sitz im Aufsichtsrat und Stimmrecht behalten.

Niedersachsen hält als größter Eigner fast 60 Prozent der Anteile. Sparkassen aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern halten zusammen gut ein Drittel. Die restlichen knapp sechs Prozent der Landesbank gehören dem Land Sachsen-Anhalt.