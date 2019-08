Mehr Fisch in Nordsee wegen Klimawandel

Magdeburg Der Klimawandel bietet für die Fischereibranche aus Sicht von Verbandsvertretern neben einigen Problemen auch Chancen. Zumindest mittelfristig sei mit einer Zunahme des Artenreichtums und des Fangpotenzials in den mittleren und nördlichen Breiten zu rechnen, berichtete der Deutsche Fischereiverband. Wärmeliebende Fische, wie Sardinen oder Thunfisch, seien vermehrt in der Nordsee anzutreffen. Bis zum Donnerstag berät die Branche beim Deutschen Fischereitag in Magdeburg aktuelle Herausforderungen.