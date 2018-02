Spekulation um Fiat und den Diesel

Mailand /Rom Verabschiedet sich Fiat vom Dieselmotor? Zu entsprechenden Berichten wollte sich der italienisch-amerikanische Autokonzern am Montag nicht äußern. „Kein Kommentar“, hieß es zu einem Bericht der „Financial Times“, demzufolge Fiat Chrysler angesichts rückläufiger Verkäufe im Zuge des Abgasskandals und steigender Kosten für die Abgasreinigung den Diesel bis zum Jahr 2022 aus allen seinen Pkw verbannen werde. Laut Zeitung will Fiat Chrysler am 1. Juni einen entsprechenden Vierjahresplan verkünden.