Sorge um Konjunktur in Italien

Mailand Die italienische Wirtschaft treibt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Sorgenfalten auf die Stirn. Er sei gelinde entsetzt wegen der lahmenden Konjunktur in Italien, sagte Juncker am Dienstag in einer Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. „Italienische Instanzen müssen Anstrengungen übernehmen, um das Wachstum in Italien am Leben zu halten“, mahnte er.

Kurz zuvor hatte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit der italienischen Wirtschaft für dieses Jahr einen Rückgang um 0,2 Prozent vorhergesagt und Reformen gefordert, um der schwachen Produktivität und sozialen sowie regionalen Ungleichheiten beizukommen. Besonders kritisierte die OECD das von der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung initiierte Grundeinkommen. Dieses schwäche den Anreiz, arbeiten zu gehen und schaffe Armutsfallen, weil es verglichen mit den Leistungen in anderen Mitgliedsstaaten relativ hoch sei.

Conte kündigte noch für diese Woche einen Regierungserlass an, der Wachstumsimpulse setzen werde.