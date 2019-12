Unicredit streicht 8000 Stellen

Mailand Die italienische Hypovereinsbank-Mutter Unicredit forciert ihren Sparkurs und will bis 2023 weitere 8000 Stellen streichen. Dabei wird auch Deutschland betroffen sein, zeigen die Pläne, man am Dienstag vorstellte. Die Bank wollte sich auf Anfrage jedoch nicht zur regionalen Verteilung des Stellenabbaus äußern. Konzernweit kam die Unicredit zuletzt auf 85 000 Stellen. In Deutschland hatte die Bank („HVB“) zuletzt laut Halbjahresbericht 12 205 Vollzeitstellen.