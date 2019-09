Ditsch: 20 000 Brezeln pro Tag

Mainz Der zu Valora (Schweiz) gehörende Brezelbäcker Ditsch erweitert seine Produktion. Am Montag nahm man in seinem Werk im sachsen-anhaltischen Oranienbaum-Wörlitz eine neue Produktionslinie in Betrieb, wie ein Sprecher sagte. Dort sollen 20 000 Aufback-Brezeln pro Stunde vom Band laufen. Brezeln und Laugengebäck seien sehr gefragt. Ditsch hat seinen Sitz in Mainz und ist vor allem durch seine Filialen in Innenstädten und an Bahnhöfen bekannt. 2018 stellte Ditsch in Deutschland 635 Millionen Stück her. Die Brezel mache mehr als 40 Prozent der Gesamtproduktion aus.