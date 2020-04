Mais-Aussaat wirbelt Staub auf

Das war in diesen Tagen vielerorts zu beobachten: Landwirte beziehungsweise Lohnunternehmer wie im Bild in Ebstorf (Niedersachsen) säten Mais aus. Angesichts der Bodenbewegungen und des Windes wurde mancherorts „viel Staub aufgewirbelt“. In diesen Tagen hätten für die Maisaussaat ideale Bedingungen geherrscht, teilten sowohl das Landvolk in Hannover als auch die Landwirtschaftskammer in Oldenburg mit. Die aus Mexiko stammende Pflanze liebe Wärme. Wenn der Boden zwischen 8 und 10 Grad erwärmt sei, sei der ideale Zeitpunkt für die Aussaat gekommen, die sich laut Kammer bis Mitte Mai hinziehen wird. 600 000 Hektar werden im Land mit Mais bepflanzt. Auf 540 000 Hektar wird Silomais (Rest: Körnermais) angebaut, der zu 60 Prozent als Futter verwendet wird und zu 40 Prozent in Biogasanlagen kommt. BILD: