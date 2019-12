Mancher Azubi bekommt mehr Geld

Kunterbunt ging es auf der Messe „Jobfactory“ in Rostock zu, wo künftige Friseure ihr Können zeigten. Viele Azubis in Mecklenburg-Vorpommern bekommen von ihren Firmen weniger als 515 Euro im Monat, gerade im ersten Ausbildungsjahr. Das soll sich 2020 ändern. Auch für Auszubildende ist dann erstmals eine nach Ausbildungsjahren gestaffelte Mindestvergütung vorgesehen. Wer im kommenden Jahr seine Lehre beginnt, soll nach dem Willen der Bundesregierung mindestens 515 Euro im Monat bekommen. Allerdings: Nur rund elf Prozent der Ausbildungsbetriebe in Deutschland müssen deshalb künftig für ihre Azubis, meist im ersten Ausbildungsjahr, tiefer in die Tasche greifen. Auch im Nordwesten geht der Trend dagegen in ganz andere Dimensionen: Richtung 1000 Euro und auch schon weit darüber hinaus. dpa-BILD: