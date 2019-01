Mehrheit für raschen Ausstieg aus Kohle

Mannheim /Berlin Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich einen raschen Ausstieg aus der Kohle-Verstromung. Nach dem Politbarometer, das die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für die NWZ und das ZDF ermittelt hat, halten 73 Prozent der Befragten einen möglichst schnellen Ausstieg für wichtig oder sehr wichtig. 18 Prozent finden das baldige Abschalten der Kohlekraftwerke weniger wichtig und sieben Prozent gar nicht wichtig.

Am Freitag kam in Berlin die 28 Mitglieder starke Kohlekommission zusammen, um festzulegen, wann genau und in welchen Schritten Deutschland aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen soll.