Bilfinger will Geld von Ex-Vorstand

Mannheim Der Indus-triedienstleister Bilfinger verlangt Schadenersatz von früheren Vorständen. Das beschloss der Aufsichtsrat der kriselnden Firma am Dienstag. Allen Vorstandsmitgliedern, die zwischen 2006 und 2015 amtierten, aber vor 2015 in das Gremium eintraten, werden Pflichtverletzungen vorgeworfen, hieß es in einer Börsen-Pflichtmitteilung.

Der Aufsichtsrat habe seine Entscheidung „als Ergebnis seiner im März 2016 eingeleiteten Untersuchung“ getroffen. Die fraglichen Vorgänge fallen in die Amtszeit der Vorstandsvorsitzenden Herbert Bodner (1999 bis 2011 sowie 2014/15) und Roland Koch (2011 bis 2014). Der frühere hessische Ministerpräsident Koch reagierte „mit Befremden“ auf die Vorwürfe. Der CDU-Politiker sei sich keinerlei Schuld bewusst.