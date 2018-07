Mannheim Der Industriedienstleister Bilfinger fordert von zwölf Ex-Vorständen einen dreistelligen Millionenbetrag. Grund: Sie hätten keine ausreichenden Anti-Korruptionsregeln aufgestellt.

Zwar sei das Thema Korruption während ihrer Amtszeit noch nicht so im Fokus der Öffentlichkeit gewesen wie heute, sagte Konzern-Berater Luis Freeh. „Doch schon zu dieser Zeit hat es einen Verhaltenskodex gegeben, nach dem die Zahlung von Schmiergeldern an Regierungsmitglieder verboten war.“ In die Summe fließen Kosten ein, die Bilfinger zusätzlich zu bereits vorhandenen, aber ungenügenden Compliance-Systemen zahlen musste.

Die Vorwürfe betreffen auch den Ex-Ministerpräsidenten von Hessen, Roland Koch (CDU). Koch, der Bilfinger von 2011 bis 2014 leitete, hatte die Vorwürfe als substanzlos zurückgewiesen.