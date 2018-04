Maschinenbauer erwarten stärkeres Wachstum

Deutschlands Maschinenbauer rechnen trotz der Risiken für die globale Wirtschaft mit einem stärkeren Wachstum als bisher erwartet. Der Branchenverband VDMA hob seine Prognose von real plus drei auf plus fünf Prozent an. Verbandspräsident Carl Martin Welcker begründete die Entwicklung mit dynamischen Auftragseingängen. Im Jahr 2017 erzielte die exportorientierte Branche ein Plus von 3,9 Prozent. Bereits im Januar dieses Jahres habe die Kapazitätsauslastung mit 87,9 Prozent auf dem höchsten Stand seit April 2012 gelegen. dpa-BILD: