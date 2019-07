Mehr Erdbeeren aus Niedersachsen

Trotz insgesamt weiter verringerter Anbaufläche werden in Niedersachsen (im Bild ein Gewächshaus in Otze) in diesem Jahr ähnlich viele Erdbeeren geerntet wie 2018. Nach vorläufigen Ergebnissen werde landesweit eine Ernte von rund 31 500 Tonnen erwartet, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Dies seien 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die niedersächsische Erdbeerernte fällt damit höher aus als das Statistische Bundesamt in einer vor einer Woche veröffentlichten Schätzung prognostiziert hatte. Die Bundesbehörde hatte eine Menge von 27 800 Tonnen erwartet.dpa-BILD: