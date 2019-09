Mexiko Wegen des enormen Bedarfs an Pflegepersonal in Deutschland hat Gesundheitsminister Jens Spahn in Mexiko um Fachkräfte geworben. Während seines Besuchs wurde eine Absichtserklärung unterschrieben, nach der mexikanischen Pflegern etwa durch eine Beschleunigung der Annerkennungs- und Visaverfahren die Einreise erleichtert werden soll. Spahn traf sich auch mit 15 Vertretern mexikanischer Pflegeausbildungseinrichtungen und lud sie zu einer Deutschlandreise ein.

Die Ausbilder sollen das deutsche System kennenlernen und nach ihrer Rückkehr in Mexiko für die Arbeit als Kranken- oder Altenpfleger in Deutschland werben. Hauptsächlich gehe es um Austausch und Kooperation. Beide Länder sollten profitieren.

Angesichts des Pflegenotstands will die Bundesregierung Fachkräfte aus mehreren Ländern – auch etwa aus dem Kosovo und den Philippinen – nach Deutschland holen. Ausgesucht wurden Spahn zufolge Länder, deren Bevölkerungen relativ jung sind und die über den eigenen Bedarf hinaus Pflegekräfte ausbilden.

Deutschland sei das zweitälteste Land der Welt, betonte er. Es gebe 50 000 bis 80 000 Pflegestellen, die finanziert, aber unbesetzt seien.