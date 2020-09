Kreuzfahrtschiffbauer Aus Papenburg: Land will Meyer-Werft finanziell unterstützen

Papenburg Das Land Niedersachsen will den in Schieflage geratenen Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft bei den teuren Überführungen der Schiffe auf der Ems entlasten. Das sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in Papenburg. Dort tagte zum zweiten Mal ein Runder Tisch mit Werft, Gewerkschaften und Regionalpolitikern zur Zukunft des Betriebs. Die Meyer-Werft, nach Tonnage Deutschlands größter Schiffbauer, ist wegen des Stillstands der Kreuzfahrtbranche in der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten.

Althusmann: „Im Gegenzug Arbeitsplätze auf der Werft erhalten“

Im Gegenzug forderte Althusmann, trotz der Krise „möglichst viele Arbeitsplätze auf der Werft zu erhalten und den Menschen in der Region weiterhin eine Perspektive zu geben“. Dazu machte die Werftleitung um Seniorchef Bernard Meyer keine festen Zusagen. Meyer sagte vor etwa 200 demonstrierenden Arbeitern nur, das Unternehmen wolle so wenig betriebsbedingte Kündigungen wie möglich.

Reedereien brauchen wegen Corona keine neuen Kreuzfahrtschiffe

Seit Ausbruch der Pandemie brauchen die Reedereien keine neuen Kreuzfahrtschiffe. Die Meyer-Werft bemüht sich, Absprachen über das Strecken ihres Auftragsbestands zu treffen. Statt drei sollen jährlich nur noch zwei Luxusliner die Werft in Papenburg verlassen. Erst wenn diese Vertragsänderungen unter Dach und Fach seien, lasse sich abschätzen, wie viele Jobs bei der etwa 3600 Personen zählenden Stammbelegschaft wegfallen. Das Unternehmen rechnet damit, über die kommenden Jahre 1,5 Milliarden Euro einsparen zu müssen.

Althusmann sagte vor allem Entlastung bei den Nebenkosten zu, auf die das Land Einfluss hat. Das betrifft einer Mitteilung des Ministeriums zufolge das Ausbaggern des Hafens Papenburg, die Kosten für Schlepper, Schleusen und Lotsendienste und für das Aufstauen der Ems. Auch zwei Stromleitungen über den Fluss sind ein Problem für die Ozeanriesen. Die Meyer-Werft kann deswegen nicht alle Aufbauten montieren, sondern muss dies an anderen teuren Liegeplätzen mit gemietetem Gerät tun.

Kritik von den Grünen im Landtag

Die von Althusmann zugesagten Hilfen seien „ein guter Schritt, ein guter Baustein, weil dadurch Standortnachteile ausgeglichen werden“, sagte ein Werftsprecher. Die Werft liegt etwa 40 Kilometer von der Nordsee entfernt.

Die oppositionellen Grünen im niedersächsischen Landtag kritisierten, dass das Land rechtlich nicht alle dieser Kosten übernehmen dürfe. „Es handelt sich definitiv um Betriebsausgaben der Meyer-Werft und nicht um landeseigene Aufgaben. Die Gebühren für das Aufstauen der Ems von 12 800 Euro je angefangener Stunde wurden gerichtlich festlegt“, sagte die Abgeordnete Meta Janssen-Kucz. Die Werft könne auch nicht einerseits die eigene Belegschaft in Kurzarbeit schicken und andererseits Tausende Werkvertragsarbeiter beschäftigen.