Milliarde für Bauern: Protest in Friesland

Die Bundesregierung will den Landwirten mit einer Milliarde Euro helfen, doch nicht alle Bauern sind davon begeistert. Sie kritisieren, dass das Ganze nur ein Trostpflaster sei und dass dem einzelnen Hof ihrer Rechnung nach kaum 1000 Euro pro Jahr zusätzlich beschert werde. Um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen, zogen am Donnerstag Dutzende Landwirte durch Jever (Bild). Auch vor dem Landtag in Hannover gab es Proteste. Bei der „NWZ-Frage des Tages“ waren 60 Prozent der Meinung, dass die „Bauernmilliarde“ eine Verschwendung sei. Lesen Sie mehr auf...