Minden /Magdeburg /Oldenburg Aufsichtsratswahlen bei Edeka Minden-Hannover sorgen eher selten für große Schlagzeilen. In dieser Woche war das allerdings anders. Gar von einem „Machtkampf“ und einer „vergifteten Atmosphäre“ bei der größten Regionalgesellschaft im genossenschaftlichen Edeka-Verbund mit mehr als 1500 Märkten, deren Gebiet sich von der niederländischen bis an die polnische Grenze erstreckt, schrieb das Branchenblatt „Lebensmittelzeitung“. Und mittendrin der Oldenburger Kaufmann Florian Husmann.

Was war passiert? Husmann, Chef der Radiant Husmann OHG mit Edeka-Märkten in Ofenerdiek, Metjendorf, Cloppenburg und Weyhe bei Bremen, gehörte seit 2016 dem zehnköpfigen Aufsichtsrat von Edeka Minden-Hannover an. Drei Aufsichtsratsposten standen bei der Generalversammlung in dieser Woche in Magdeburg zur Neubesetzung an, darunter auch der von Husmann. Vier Kandidaten, darunter auch der 46-Jährige, stellten sich zur Wahl.

Größere Läden –Mehr Gewinn Edekas größte Regionalgesellschaft Minden-Hannover hat durch den weiteren Ausbau der Verkaufsfläche die Geschäftszahlen 2018 erneut gesteigert. Dabei geht der Trend weiter zu größeren Läden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Minden mit. Die Verkaufsfläche hat demnach 2018 um 43 400 Quadratmeter zugelegt, obwohl die Zahl der Geschäfte mit 1521 nahezu unverändert blieb. Unterm Strich vermeldete Vorstandssprecher Mark Rosenkranz einen Gewinn von 116,8 Millionen Euro. Das ist ein Plus von knapp zehn Prozent. Beim Umsatz legte das Unternehmen um 7,4 Prozent auf 9,36 Milliarden Euro zu. Die Zahl der Mitarbeiter ging geringfügig um 1,2 Prozent auf 72 200 Mitarbeiter zurück. In Deutschland ist Edeka Minden-Hannover eine von sieben Regionalgesellschaften, die mit ihren Märkten Teile von Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin abdeckt. Zu der Genossenschaft zählen fünf Backbetriebe und Fleisch- und Wurstproduktionen sowie ein Verarbeitungsbetrieb für Frischfisch.

Eine Wiederwahl Husmanns versuchten jedoch mehrere Kaufleute aus der Region zu verhindern. In einem „Brandbrief“ an die 170 Genossen der ehemaligen Edeka Nordwest warben Wilhelm Behrends, Kaufmann aus Wiesmoor und ehrenamtlicher Vorstand in der Region, und Aufsichtsrat Reiner Götz aus Norden, im Vorfeld der Generalversammlung dafür, „in keinem Fall die Wiederwahl von Herrn Husmann zu unterstützen“. Sie warfen ihm vor, „an vorderster Front“ zu den „eindeutigen und entscheidenden Verursachern“ der „schlimmen Situation“ gehört zu haben, in der sich das Edeka-Kontrollgremium derzeit befinde, zitiert die „Lebensmittelzeitung“ aus dem Brief.

Hintergrund: Bei der Generalversammlung 2018 war der langjährige Aufsichtsratschef Jürgen Cramer (64) überraschend abgelöst wurden. Zum Nachfolger war der auch von Husmann unterstützte Ingo Kirchhoff (47) gewählt worden. Doch schon sechs Monate später hatten sich die Mehrheiten wieder gewendet und Kirchhoff musste an der Spitze des Kontrollgremiums Platz machen für Stefan Ladage (Hessisch Oldendorf).

Husmann reagierte vor der anstehenden Aufsichtsratswahl seinerseits mit einer Antwort auf das Schreiben von Behrends und Götz. Er sei bestürzt, schrieb der Oldenburger, dass ein Aufsichtsratskollege und ein ehrenamtlicher Vorstand „meine Wahl nachhaltig zu sabotieren und die Wählerinnen und Wähler zu manipulieren beziehungsweise unter Druck zu setzen“ versuchten.

Am Ende sollte das jedoch nichts nützen. Bei der Generalversammlung am Dienstag wurde der vom Aufsichtsrat empfohlene und auch von Ladage unterstützte Marc Kuhlmann aus Wallenhorst (Kreis Osnabrück) statt Husmann von den 579 Kaufleuten neu in das Gremium gewählt. Zudem löste Thorsten Wucherpfennig (Hannover) den aus Altersgründen ausscheidenden Cramer ab. Stefanie Brehm (Berlin) wurde wiedergewählt. In der konstituierenden Sitzung des Kontrollgremiums wurde Ladage als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt.

Nach der Versammlung zeigte sich Husmann erkennbar bemüht, die Vorgänge nicht zu überdramatisieren. Er bedauere zwar, dass er nicht wiedergewählt worden sei, „aber man muss das sportlich sehen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Es habe vier Kandidaten für nur drei Plätze gegeben und da müsse einer den Kürzeren ziehen. „Das ist halt so“, sagte er. Den Brief im Vorfeld der Wahl bezeichnete er im Nachgang als „Wahlkampfgeplänkel“. Er wolle sich in seinem Engagement für die Edeka-Regionalgesellschaft nun ganz auf den Einzelhandelsbeirat konzentrieren, dem er seit acht Jahren angehört.