Ministerpräsident setzt auf Mundschutz

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rechnet mit einem sicheren Absatzmarkt für in Deutschland produzierte Schutzmasken auch nach der Corona-Krise. In diesen Tagen lerne man, dass man sich nicht darauf verlassen könne, alles im Ausland zu kaufen, sagte er am Montag beim Besuch des Automobilzulieferers Zender in Osnabrück, der inzwischen zertifizierte Schutzmasken herstellt. Er sei überzeugt, dass nach der Corona-Krise das Tragen von Masken hier ebenso üblich werde wie in Asien. dpa-BILD: