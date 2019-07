Mit langen Beinen zu den Windparks

Die norwegische Reederei Fred. Olsen hat vom US-Unternehmen Falcon Global das „Liftboat Jill“ für den europäischen Markt gechartert. Die selbstfahrende Dreibein-Plattform, die sich zurzeit in Wilhelmshaven befindet, hat 102 Meter lange Beine, mit denen sie eine Höhe von 85 Meter erreichen kann. Mit drei Bordkranen ausgerüstet, Platz für 80 Personen und sechs Knoten Geschwindigkeit wird sie künftig in der Nordsee bei Wartungsarbeiten in Offshore-Windparks eingesetzt, unter anderem bei den Windparks „Alpha-Ventus“ und „Borkum Riffgat“.BILD: