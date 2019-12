Mitarbeiter von Thyssenkrupp wollen Klarheit

Rund 2500 Mitarbeiter der Aufzugssparte von Thyssenkrupp haben am Mittwoch vor der Konzernzentrale demonstriert – eindrucksvoll mit rotem Rauch aus bengalischen Feuern. Der angeschlagene Industriekonzern will die profitable Aufzugssparte ganz oder teilweise verkaufen oder an die Börse bringen. Die Beschäftigten sind beunruhigt. Sie fordern Klarheit. Die IG Metall wirft dem Konzern vor, die Arbeitsplätze in der Aufzugssparte zum Spekulationsobjekt zu machen. dpa-BILD: