Vorstände von Ufo zurückgetreten

Mörfelden Vor der Mitgliederversammlung am Mittwoch haben zwei Vorstände der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo die Konsequenzen aus einem internen Streit gezogen. Der frühere Vorstandschef Alexander Behrens und Vorstand Christoph Drescher erklärten am Montag ihren sofortigen Rücktritt. Gegen sie lagen Abwahlanträge vor. In der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Ufo-Büroräume durchsuchen lassen. Es geht um den Verdacht der Untreue.