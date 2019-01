Huawei-Affäre: Kanada feuert Botschafter

Montreal Kanada hat seinen Botschafter in Peking nach umstrittenen Äußerungen in der Affäre um die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei entlassen. „Ich habe John McCallum gestern Abend zum Rücktritt als Botschafter in China aufgefordert und diesen akzeptiert“, sagte Premierminister Justin Trudeau am Samstag. Einen Grund nannte er nicht. McCallum war für Kommentare im Zusammenhang mit der Festnahme von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou kritisiert worden. McCallum hatte gesagt, Meng habe „ziemlich gute Argumente auf ihrer Seite“.