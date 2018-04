Moskau Der russische Aluminiumhersteller Rusal hat an der Börse massive Verluste wegen der neuen US-Sanktionen gegen Unternehmen aus dem Land verzeichnet. Kurz nach der Öffnung des Handels in Moskau am Montag brach der Aktienkurs um rund 30 Prozent ein. Zwischenzeitlich war er um etwa 47 Prozent im Minus, wie Agenturen meldeten. Zuvor hatte Rusal mitgeteilt, dass sich die US-Sanktionen negativ auswirken könnten.