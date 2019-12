Aldi streicht zwei Regional-Töchter

Mülheim Böse Weihnachtsüberraschung für Hunderte Aldi-Süd-Mitarbeiter: Der Discounter löst in den nächsten Monaten 2 seiner 30 Regionalgesellschaften auf. Den rund 580 Beschäftigen in den Niederlassungen in Mülheim und Roth (Franken) werde gekündigt. Man wolle versuchen, allen Ersatzarbeitsplätze anzubieten.