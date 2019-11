Aldi Nord ruft Tiefkühlfisch zurück

Mülheim /Ruhr Bei Aldi Nord vertriebener Tiefkühlfisch der Marke „Golden Seafood“ wird zurückgerufen. Bei einer Untersuchung sei eine erhöhte Belastung mit Chlorat festgestellt worden, teilte das Unternehmen Clama in Mülheim/Ruhr mit. Betroffen seien ausschließlich Pangasius-Filets mit der Losnummer VN126 VI017 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.03.2021. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung könne nicht ausgeschlossen werden. Der Fisch sei unter anderem in Aldi-Nord-Filialen in Bremen und Niedersachsen verkauft worden. Er könne in jeder Aldi-Nord-Filiale zurückgegeben werden.