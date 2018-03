Mülheim /Ruhr Deutschlands Discount-Marktführer Aldi will laut „Lebensmittel Zeitung“ in den nächsten Jahren erste Filialen in China eröffnen. Das Unternehmen wollte den Bericht nicht kommentieren. Der Discounter verwies lediglich auf eine frühere Äußerung, in der er betont hatte, er konzentriere sich weiterhin auf seine Online-Aktivitäten in China.