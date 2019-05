Allianz will „klimaneutral“ anlegen

München Die Allianz will ihr dreistelliges Milliardenvermögen bis 2050 in Gänze „klimaneutral“ anlegen. Das sagte Vorstandschef Oliver Bäte am Mittwoch bei der Hauptversammlung vor 3600 Aktionären und Aktionärsvertretern in München.

Außerdem will Europas größter Versicherer bis 2023 den gesamten Stromverbrauch des in über 70 Ländern aktiven Konzerns aus erneuerbaren Energien decken. „Es ist uns sehr ernst mit diesem Thema“, sagte Bäte. Der Allianz-Chef verfolgt seit Längerem das Ziel, den Konzern zu einem Vorzeigeunternehmen im Klimaschutz zu machen. Kritik von Aktionärsaktivisten gab es dennoch – am Versicherungsgeschäft mit Staudämmen in Südamerika und Kapitalanlagen von Rüstungsunternehmen.