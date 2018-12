Auch 2019 hohe Rabatte bei Autos

München Autokäufer können nach Darstellung von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer auch im neuen Jahr auf sehr hohe Rabatte hoffen. Heute würden die 30 meistverkauften Neuwagen von Internetvermittlern im Durchschnitt mit 19 Prozent Nachlass angeboten – dabei seien Umtauschprämien für alte Dieselautos in besonders belasteten Regionen noch nicht einmal berücksichtigt, sagte er. Sein seit 2010 erhobener Car-Rabatt-Index stieg 2018 auf einen Höchstwert. Diesel-Fahrverbote und abflauende Konjunktur dürften die Branche auch 2019 „zu hohen Rabatten zwingen“.

Den höchsten Nachlass im Dezember gab es für den Ford Focus Kombi – 35 Prozent Rabatt gewährte der Autobauer bei Verschrottung oder Inzahlungnahme eines alten Diesels, heißt es in der Studie des Professors für Automobilwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen. Opel, Renault, Fiat und Hyundai gewährten für einzelne Modelle ebenfalls mehr als 30 Prozent Rabatt. Auch mit Eigenzulassungen versuchen die Hersteller, Autos in den Markt zu bringen – vornweg Nissan mit 45 Prozent.