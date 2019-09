München Der Autobauer BMW profitiert in der Branchenflaute weiter vom starken Verkauf seiner Stadtgeländewagen. Im vergangenen Monat setzte das Unternehmen von seiner Stammmarke 157 889 Autos um – 4,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte der Dax-Konzern am Montag in München mit. Verantwortlich für das Plus waren insbesondere die SUV-Modelle, von denen BMW gut ein Drittel mehr verkaufte als ein Jahr zuvor.

Im wichtigsten Einzelmarkt China legte BMW ebenfalls ordentlich zu mit gut zehn Prozent. Derzeit stockt allerdings der Verkauf der elektrifizierten Fahrzeuge, im August waren es sieben Prozent weniger als vor einem Jahr, im bisherigen Jahresverlauf steht ein Rückgang von drei Prozent auf 80 526 Stück zu Buche.