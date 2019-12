Bahn will Zehntausende einstellen

München In einem personellen Kraftakt will die Deutsche Bahn 2019 und 2020 fast 50 000 neue Mitarbeiter einstellen. Bis Jahresende werde es 24 000 Neueinstellungen geben, im nächsten Jahr sei eine ähnliche Größenordnung geplant, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Montag in München.

„Zum einen wollen wir uns verjüngen, zum anderen wollen wir wachsen“, sagte Seiler weiter. 8000 der 24 000 Stellenbesetzungen in diesem Jahr seien zusätzliche Arbeitsplätze, die übrigen zwei Drittel sind Nachbesetzungen für Pensionierungen und Verrentungen. „Wir wollen eine bessere Bahn liefern und deswegen stellen wir auch so viele neue Kollegen ein“, erläuterte Seiler.