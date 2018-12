Bei P&R ist auch der Chef insolvent

München Im Milliardenbetrugsskandal bei der insolventen Münchner Containerfirma P&R hat Unternehmensgründer Heinz Roth auch die Kontrolle über sein Privatvermögen verloren. Das Amtsgericht München hat ein Insolvenzverfahren über Roths Vermögen eröffnet. Das sagte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Roth sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft, er ist der Hauptverdächtige in einem der größten Betrugsfälle der Nachkriegsgeschichte. P&R hatte die Vermietung von Containern als Geldanlage angeboten. Im Frühjahr hatten die vier zur P&R-Gruppe gehörenden deutschen Gesellschaften Insolvenz angemeldet.