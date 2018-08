München Der Autobauer BMW hat den Verkaufsrückgang des Konkurrenten Mercedes-Benz zum Start ins zweite Halbjahr nicht zum Aufholen nutzen können. Die Münchner setzten im Juli 154 500 Autos mit dem weiß-blauen Logo ab – 0,7 Prozent mehr als vor einem Jahr, teilte der Konzern am Montag mit. In China lief es gut, die Verkäufe legten dort um acht Prozent zu. In Deutschland brachen die Auslieferungen um 14 Prozent, in Großbritannien um 13 Prozent ein.