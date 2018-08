CTS Eventim: Mehr Karten im Internet

München /Bremen Mit Live-Veranstaltungen und dem Verkauf von Online-Tickets hat der Händler und Veranstalter CTS Eventim seinen Umsatz in den vergangenen sechs Monaten gesteigert. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 24 Prozent auf 606,6 Millionen Euro, teilte Firmensprecher Christian Steinhof am Donnerstag mit.

„Obwohl in vielen Ländern – auch aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft – weniger Großtourneen in den Vorverkauf gingen als 2017, haben wir unsere Web-Ticketmenge um fast zehn Prozent verbessert“, sagte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg. CTS Eventim habe im ersten Halbjahr rund 22,4 Millionen Tickets über Webshops verkauft – plus neun Prozent. Das Geschäft mit Veranstaltungen wie Konzerten und Shows wuchs ebenfalls. Der Gesamtumsatz kletterte auf 429,1 Millionen Euro – nach 315,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Die CTS Eventim AG & Co. KGaA hat ihren Sitz in München und die Hauptverwaltung in Bremen.