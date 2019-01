München /Brüssel /Paris Alstom hat weitere Zugeständnisse gegenüber Brüssel für die auf der Kippe stehende Fusion mit Siemens bestätigt. Das neue Paket erhalte dabei den wirtschaftlichen und industriellen Wert des Zusammenschlusses, teilte Alstom am Montag mit. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht. An dem abzugebenden Umsatzvolumen von vier Prozent des kombinierten Unternehmens ändere sich nichts. Es sei unsicher, ob die neuen Zusagen ausreichten, die Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zu zerstreuen, erklärte Alstom.

Siemens-Chef Joe Kaeser verschärfte unterdessen den Ton. „Wer Europa liebt, der sollte sich nicht in rückwärts gerichteten Formeln verlieren“, schrieb Kaeser am Montag in einer Mitteilung an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager via Kurznachrichtendienst Twitter.

Vestager sieht das Vorhaben mit Blick auf den innereuropäischen Wettbewerb äußerst kritisch. Sie verlangt von Siemens und Alstom unter anderem weitreichende Veräußerungen bei der Signaltechnik sowie langjährige Lizenzierungen von Technik für Hochgeschwindigkeitszüge.

Ende vergangener Woche war aus informierten Kreisen bekannt geworden, dass der deutsche und der französische Konzern der Brüsseler Behörde den Verkauf von mehreren Geschäftsteilen im Bereich der Signaltechnik sowie längere Lizenzvereinbarungen angeboten haben.