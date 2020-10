Diesel-Skandal: Prozessauftakt gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler

Oldenburg

Pläne Für Nwz-Areal Pius-Hospital in Oldenburg rückt in die erste Reihe

Die NWZ zieht in Oldenburg um, das Pius-Hospital übernimmt die Gebäude in der Peterstraße. Geschäftsführerin Elisabeth Sandbrink verrät, was mit dem „NWZ-Turm“, dem Flachbau und den Parkplätzen passiert.