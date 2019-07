Finanzinvestoren wollen Osram übernehmen

München Nach nur sechs Jahren Eigenständigkeit wird eine der bekanntesten deutschen Industriefirmen Deutschlands voraussichtlich an Finanzinvestoren verkauft: Der Aufsichtsrat des Münchner Beleuchtungsherstellers Osram will in Kürze über das 3,4 Milliarden Euro schwere Kaufangebot von Bain Capital und Carlyle beraten. Die US-Investoren hatten am Mittwochabend angekündigt, mithilfe von Krediten sämtliche Osram-Anteile für einen Preis von 35 Euro je Aktie kaufen – was einem Gesamtpreis von knapp 3,4 Milliarden Euro entsprechen würde.