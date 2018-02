München Siemens-Chef Joe Kaeser rückt weiter von der ursprünglich geplanten Schließung des Standortes in Görlitz (Sachsen) ab. Auf die Frage, ob das Werk in Görlitz doch nicht geschlossen werde, sagte er der „SZ“: „Wenn überhaupt, dann wäre das nicht vor 2023. Was danach ist, müssen wir sehen.“ Schon am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos hatte Kaeser gesagt: „Wir werden Görlitz nicht fallenlassen.“

Der Siemens-Chef präzisierte auch Überlegungen für ein „Industriekonzept Oberlausitz“. Er habe bereits mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) darüber gesprochen. „Wir sind uns einig, dass neben der Wirtschaft auch Bund und Land hier einen Beitrag leisten müssen.“ In Görlitz standen bisher 720 Jobs auf der Kippe. Nun keimt Hoffnung.