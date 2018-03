München Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im März weiter verschlechtert. Das Geschäftsklima fiel um 0,7 Punkte auf 114,7 Zähler, teilte das Ifo-Institut am Donnerstag in München mit. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 114,6 Punkte gerechnet.

„Der drohende Protektionismus drückt auf die Stimmung“, erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest den Dämpfer. Zuletzt hatte die Ankündigung von Strafzöllen durch die USA die Sorge vor einem Handelskrieg führender Industriestaaten geschürt.

Von den rund 7000 befragten Unternehmen wurde sowohl die aktuelle Lage, als auch die Erwartung künftiger Geschäfte pessimistischer gesehen. Der Unterindikator zur Bewertung der Lage fiel um 0,5 Punkte auf 125,9 Zähler. Der Unterindikator für die Erwartungen sank um 1,0 Punkte auf 104,4 Zähler.