Ifo-Index: Stimmung schlechter

München Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich im Juni erneut verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 0,5 Punkte auf 97,4 Zähler, teilte das Forschungsinstitut am Montag in München mit. Das ist der tiefste Stand seit November 2014. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. „Die deutsche Konjunktur flaut weiter ab“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bis auf den Handel trübte sich das Klima in allen betrachteten Sektoren ein. Das Ifo-Geschäftsklima basiert auf der Befragung von etwa 9000 Unternehmen.