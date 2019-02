Investor kauft Tele München

München Der Medienunternehmer Herbert Kloiber hat die Tele München Gruppe (TMG) an den US-Finanzinvestor KKR verkauft. TMG produziert Kino- und Fernsehfilme, handelt mit Lizenzen und ist an den Fernsehsendern RTL II und Tele 5 beteiligt. KKR-Manager Philipp Freise kündigte am Donnerstag an, mit der TMG eine Plattform zu schaffen, „die vom Filmset bis ins Kino und zur TV-Auswertung die komplette Wertschöpfungskette mit starker eigener Produktion abdeckt und die wir durch weitere Firmenzukäufe ausbauen werden“.

Zum Kaufpreis wollten sich KKR und TMG nicht äußern. Der 71-jährige Kloiber sagte: „Ich lege das Unternehmen in die erfahrenen Hände eines großartigen Finanzinvestors, der den internationalen Medienmarkt bestens kennt und mit Fred Kogel einen hervorragenden Manager verpflichtet hat, um in den kommenden Jahren neue Impulse zu setzen.“ KKR war von 2006 bis 2014 mit dem Investor Permira zusammen Eigentümer des Fernsehkonzerns Pro SiebenSat.1.

Die Genehmigung des TMG-Verkaufs an KKR durch die Aufsichtsbehörden steht noch aus.