Klima in Weltwirtschaft wird schlechter

München Die Konjunktur in den USA und in Europa ist auf Talfahrt. Der vom Ifo-Institut nach einer weltweiten Umfrage unter 1293 Experten ermittelte Weltwirtschaftsklima-Index fiel im ersten Quartal von minus 2,2 auf minus 13,1 Punkte – das ist der schlechteste Wert seit 2011. „Die Weltkonjunktur schwächt sich zunehmend ab“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag in München. In den Schwellen-ländern blieb das Wirtschaftsklima nach den starken Rückgängen seit dem vergangenen Sommer jetzt zwar stabil. Aber in den USA brach es ein, und „auch für die EU revidierten die Experten ihre Einschätzungen deutlich nach unten“, so Fuest.