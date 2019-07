München /Köln Katharina Seidenstücker hat es aufgegeben. „Ich habe monatelang eine Putzfrau gesucht, die sich anmelden lässt. Aber das kannst du vergessen“, erzählt die Mutter von drei kleinen Kindern frustriert. Natürlich hat sie irgendwann auch darüber nachgedacht, eine Reinigungskraft schwarz zu beschäftigen. „Aber das widerspricht unserem Wertekonzept.“ Davon abgesehen ist im Raum München selbst ohne Anmeldung und bei überdurchschnittlicher Bezahlung derzeit kaum noch eine Putzhilfe zu finden – der Markt ist bundesweit ziemlich leergefegt. So mancher Suchende lässt sich deshalb trotz eines unguten Gefühls auf unlautere Abrechnungsmodelle ein, um jemanden zu bekommen.

Die Gefahr, erwischt zu werden, liegt dabei „im Promillebereich“, wie Experten wissen. Denn zum einen ist der Schutz der Privatsphäre ein sehr hochrangiges Rechtsgut, so dass die Kontrolleure nicht einfach an der Wohnungstüre Einlass begehren können. Zum anderen fehlen dem zuständigen Zoll schlicht die Kapazitäten. Allein das Hauptzollamt München erhält pro Jahr mehrere tausend anonyme Anzeigen à la „Mein Nachbar ist arbeitslos, aber jeden Tag von 7 bis 17 Uhr außer Haus“. Damit Beamte ausrücken, müsste der Hinweisgeber deshalb genau sagen, wo und wann sich der Betreffende etwas bar auf die Hand dazuverdiene, so Zoll-Sprecher Thomas Meister.

Gerade bei den Reinigungskräften werde viel schwarz gearbeitet. „Uns ist auch bewusst, dass wir längst nicht jeden erwischen, das ist ganz klar“, räumt Meister ein.

Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) kann die Größenordnung der Schwarzarbeit bei Putzleuten im privaten Bereich beziffern: 88,5 Prozent der deutschen Haushalte mit einer Reinigungskraft lassen ihr Klo illegal schrubben. Wie Enste in einer Studie ermittelt hat, die der Agentur dpa exklusiv vorliegt, beschäftigten 2017 mehr als 3,3 Millionen Haushalte gelegentlich oder regelmäßig eine Hilfe – 2,9 Millionen davon schwarz.

Dabei hat der Gesetzgeber versucht, die Putzfrauen – ungefähr 90 Prozent der angemeldeten Reinigungskräfte im Privathaushalt sind weiblich – durch die steuerliche Absetzbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen und eine einfache Anmeldung bei der Minijobzentrale aus der Schattenwirtschaft herauszuholen. Doch was Arbeitnehmer für sich selbst gern in Anspruch nehmen – etwa Rentenbeiträge, bezahlten Urlaub, Lohnfortzahlung bei Krankheit – gestehen sie ihrer gern gönnerhaft genannten „Perle“ oft ungern zu.

Peter K. aus München ist da nur einer von vielen. Bis vor zwei Jahren hat er eine Haushaltshilfe schwarz beschäftigt. „Anmelden war für mich gar kein Thema.“ Das Bewusstsein, dass man selbst ein ganz normaler Arbeitgeber und die eigene Wohnung ein ganz normaler Arbeitsplatz ist, ist in Deutschland kaum verankert. Traditionell werden Putzfrauen als eine Art „Nachbarschaftshilfe“ gesehen – auch wenn Schwarzarbeit juristisch alles andere als ein Kavaliersdelikt ist und nicht nur Geld-, sondern auch Haftstrafen drohen.

Meist fliegt die illegale Beschäftigung übrigens auf, weil die Putzkraft etwa beim Fensterputzen einen Unfall erleidet – oder weil sich Paare trennen und der eine den anderen verpfeift. Auch so mancher Nachbar hat dem Zoll einen heißen Tipp gegeben.

Doch es sind bei weitem nicht nur unwillige Auftraggeber, die ihre Raumpfleger nicht anmelden wollen. Peter K. zum Beispiel glaubt nicht, dass seine schwarz beschäftigte Putzfrau hätte angemeldet werden wollen.

Tatsächlich sind es oft auch die Haushaltshilfen selbst, die das Geld lieber ohne Abzüge einstreichen. „Die haben vielfach keinen Anreiz, da sie bei Krankenversicherung ihres Mannes mitversichert sind und eh nicht über die Mindesteinzahlung bei der Rente hinauskommen“, erläutert Enste. Seiner Recherche nach sei es deshalb vielerorts „nahezu unmöglich“, eine Putzkraft zu finden, die sich anmelden lasse.

Dabei ist die Nachfrage da, und sie nimmt zu. Allein schon deshalb, weil die Erwerbstätigenquote nach Angaben des Statistischen Bundesamtes seit 2005 von 65 Prozent auf rund 76 Prozent gestiegen ist. Das heißt, mehr Menschen arbeiten, vor allem auch mehr Frauen. Und da einer aktuellen Untersuchung zufolge noch immer bei acht von zehn Paaren die Frau alleine die Wohnung putzt, wären viele für eine Unterstützung dankbar. Auch, wenn sie dafür schwarz bis zu 16, angemeldet gar rund 20 Euro pro Stunde zahlen müssen.