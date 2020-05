Konjunkturumfrage: Steht Deutschland vor Entlassungswelle?

München Das befürchtete „Blutbad“ auf dem deutschen Arbeitsmarkt durch die Corona-Pandemie ist zwar bisher ausgeblieben – anders als etwa in den USA. Doch auch durch Deutschland rollt inzwischen eine Entlassungswelle mit wachsender Wucht. „Von nun an schlägt die Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt durch“, sagt Klaus Wohlrabe vom Ifo-Institut. Der Leiter Befragungen der Münchener Ökonomen stützt sich auf eine aktuelle Konjunkturumfrage des Hauses. Danach zeigt sich: Das von der Regierung noch aufgebesserte Instrument Kurzarbeit dämpft den Personalabbau nur begrenzt.

Quer durch die meisten Branchen und gerade im Süden der Republik gehen mittlerweile Jobs verloren. In den von Schließungen hart betroffenen Bereichen, wie dem Gaststätten- und Hotel-Gewerbe mit seinen über 220 000 Betrieben und 2,4 Millionen Beschäftigten, haben der Ifo-Umfrage zufolge bereits im April über die Hälfte der Firmen beschlossen, Personal zu entlassen oder befristete Arbeitsverträge nicht zu verlängern. Im Durchschnitt hätten 18 Prozent der Unternehmen im Lande Stellenstreichungen eingeleitet. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) kam gerade erst in einer Blitzumfrage zu noch dramatischeren Zahlen. Danach trägt sich gut ein Drittel der hiesigen Unternehmen mit Plänen, Stellen zu streichen. Hier einige Fakten zur aktuellen Entwicklung:

• Regionale

Unterschiede

Laut Ifo-Umfrage leidet der Süden der Republik mit seinem starken Automobilbau besonders unter dem Job-Abbau. In Baden-Württemberg waren es 22 Prozent, in Bayern 20 Prozent der befragten Firmen, die Stellen-Streichungen beschlossen haben. Im Nordwesten, darunter in Niedersachsen, und in Nordrhein-Westfalen sind es jeweils 18 Prozent. Relativ gut weg kommt die Region Rheinland-Pfalz/Saarland mit elf Prozent.

• Extremfall

Gastgewerbe

Am schlimmsten sieht es bei Restaurants und Gaststätten aus, von denen 58 Prozent mit weniger Personal auskommen wollen. Bei Hotels ist das die Hälfte. Unter den Reisebüros, die zuletzt gleichfalls kaum mehr Geschäft machen konnten, trifft der Abbau laut Ifo 43 Prozent der Firmen. Im Autogewerbe, Deutschlands Schlüsselbranche mit über 800 000 Beschäftigten und insgesamt 2,2 Millionen Stellen im Lande, die von ihr abhängen, wollen fast vier von zehn Betrieben beim Personal sparen. Kaum besser sieht es bei Vermittlern von Arbeitskräften, bei Herstellern von Lederwaren und Schuhen, bei Druckern oder auch Metallbetrieben aus. Es gibt aber auch einige Bereiche, in denen es kaum zu Kündigungen kommt. Das gilt, wie die Ifo-Umfrage ergab, etwa für Rechtsanwalts-, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-Kanzleien, wo gerade einmal fünf Prozent der Betriebe Entlassungen planen. Und auch im Grundstücks- und Wohnungswesen, im Baugewerbe und der chemischen Industrie wirkt sich die Krise weniger aus. In der pharmazeutischen Industrie, auf der viele Hoffnungen in Hinblick auf die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus liegen, ist Personalabbau kein Thema.

• Entwicklung im Fluss

Die wachsende Zahl von Stellenstreichungen kommt nicht überraschend. Erst vor zwei Wochen hatte Ifo bei seinem Beschäftigungsbarometer April­ einen Absturz auf einen historischen Tiefststand ermittelt, der nahezu alle Bereiche erfasste. Auch das Geschäftsklima und die Produktionserwartungen in der deutschen Industrie und im Export brachen zuletzt beispiellos ein, was auch auf die Beschäftigung drückt. Selbst der bis zuletzt boomende Bausektor kann sich von der negativen Beschäftigungsdynamik nicht mehr abkoppeln.

• Mehr Menschen

auf Jobsuche

Die jüngsten Zahlen der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit belegen die negative Trendwende durch die Corona-Pandemie. Die Zahl der Arbeitslosen war von Mitte März bis Mitte April um 308 000 auf 2,644 Mio. angewachsen. Zudem hatten die Unternehmen für bis zu 10,1 Mio. Menschen Kurzarbeit angemeldet. Und dieser ungünstige Trend wird sich nach Einschätzung von Experten die nächsten Monate fortsetzen.