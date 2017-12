München Die Siemens-Betriebsräte haben Konzernchef Joe Kaeser wegen der geplanten Einschnitte Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Kaeser spreche öffentlich über Elitenversagen und Grundeinkommen, lasse aber „gegenüber den eigenen Beschäftigten die oft zitierte Verantwortung außer Acht“, hieß es in einem Brief der Arbeitnehmervertreter an Aufsichtsratsmitglied Nathalie von Siemens und die Familie von Siemens. Der Konzern will in der Kraftwerks- und der Antriebssparte 6900 Arbeitsplätze streichen, die Hälfte davon in Deutschland.