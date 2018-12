Linde bald nicht mehr an Börse?

München Nach der Fusion des Gaseherstellers Linde mit seinem US-Konkurrenten Praxair will der neue Konzern die alte Linde AG von der Börse nehmen. Der Ausschluss der noch verbliebenen Altaktionäre und der Einzug ihrer Aktien gegen Zahlung einer Abfindung spare Aufwand und Kosten, sagte der scheidende Vorstandschef Aldo Belloni am Mittwoch auf der letzten Hauptversammlung der Linde AG in München.

92 Prozent der Linde-AG-Aktionäre wollten die Fusion und hatten ihre Aktien schon vor einem Jahr zum Umtausch eingereicht. Als neuer Weltmarktführer mit 80 000 Mitarbeitern und 24 Milliarden Euro Jahresumsatz rechnet die neue Linde plc mit Synergien von gut einer Milliarde Euro. Nur acht Prozent der Linde-AG-Aktionäre wollten ihre Anteile nicht tauschen. Ihre Papiere will der fusionierte Konzern jetzt gegen Zahlung einer Abfindung einziehen.