Linde will Hunderte Stellen streichen

München Linde will in Deutschland Jobs abbauen und seine Münchner Zentrale verlassen. Der Gase-Konzern verhandelt mit der Belegschaft über den Abbau mehrerer Hundert Arbeitsplätze bis Ende 2021, erfuhr die Deutsche Presseagentur am Donnerstag aus Gewerkschaftskreisen. Demzufolge sollen 850 Vollzeitstellen konkret zur Diskussion stehen. Zudem löst Linde seine alte Zentrale in München auf. Die Beschäftigten ziehen um den Jahreswechsel herum an einen bestehenden Standort im Vorort Pullach um.