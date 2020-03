MAN will viele Stellen streichen

München Der Lastwagenbauer MAN plant einen massiven Stellenabbau. Vorstandschef Joachim Drees sagte am Montag in München: „Wir wollen einzelne Bereiche gezielt stärken, andere Aktivitäten verringern oder ganz einstellen.“ Bei der Kostenstruktur bestehe „ganz klar Handlungsbedarf“, sagte er. „Dazu dürfte auch ein signifikanter Stellenabbau, vor allem in den indirekten Bereichen, notwendig werden.“ Vorstand und Betriebsrat verhandelten derzeit darüber, welche Maßnahmen umgesetzt würden.