MTU spürt Flaute im Service

München Der Triebwerksbauer MTU (München) hat sich im zweiten Quartal gerade noch in der Gewinnzone gehalten (13 Millionen Euro/minus 87 Prozent) und erwartet eine jahrelange Durststrecke. Weiterhin seien 6400 der 8000 Mitarbeiter in Deutschland „in Kurzarbeit, mit einem Tag pro Woche“, sagte Vorstandschef Winkler. Bis Ende nächsten Jahres will man 800 bis 1200 Stellen abbauen. Im Moment arbeite MTU seinen Auftragsbestand ab; mit nennenswerten neuen Bestellungen rechne er erst einmal nicht, sagte Winkler. Weil viel weniger geflogen wird und die Fluggesellschaften ältere Jets stilllegen, ist das zivile Ersatzteilgeschäft von MTU besonders betroffen. Es weist sonst die höchsten Gewinnmargen aus. Das Militärgeschäft dagegen läuft stabil.